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Российский нападающий Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом НХЛ "Вашингтон". Об этом сообщил сам спортсмен в Twitter.

Соглашение рассчитано на 5 лет. Известно, что нападающий заработает 47,5 миллиона долларов.

Овечкин выступает за Вашингтон с 2005 года, с 28 июля он мог стать неограниченно свободным агентом. Форвард трижды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ, в 2008 году стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

В декабре 2020 года Александр Овечкин был признан автором самого красивого гола XXI века по версии Sportsnet. Речь шла о голе, забитом россиянином в январе 2006 года. Овечкин провел шайбу в ворота "Финикса". Хоккеист подхватил ее в средней зоне и промчался вдоль правого борта.

Сместившись в центр около ворот, Овечкин попытался обыграть защитника, но упал. При этом с шайбой он не расстался и, перевернувшись на спину, бросил мимо вратаря в створ.

Этот гол стал для Овечкина вторым в матче с "Финиксом" и 32-м в сезоне-2005/06 – дебютном для россиянина в НХЛ. В том году он был признан лучшим новичком НХЛ.