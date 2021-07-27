Начало женских соревнований по триатлону на Олимпиаде в Токио отложили из-за непогоды

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Старт женских соревнований по триатлону в индивидуальном зачете на Олимпиаде в Токио перенесли из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом информирует официальный сайт оргкомитета Игр.

Известно, что соревнования по триатлону должны были начаться 27 июля в 00:30 по московскому времени. При этом было принято решение отложить старт минимум на 15 минут.

В данный момент соревнования уже стартовали. Делегацию спортсменов ОКР в данном виде спорта представляют Александра Разаренова и Анастасия Горбунова.

Ранее Максим Храмцов завоевал первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо. Он стал чемпионом в весовой категории до 80 килограммов.

До этого российская саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль в индивидуальном турнире по фехтованию на Олимпийских играх в Токио, одолев в финале другую россиянку – Софью Великую. Решающий поединок завершился со счетом 15:11.

Олимпийские игры в Токио официально стартовали 23 июля. В церемонии открытия приняли участие шесть тысяч спортсменов.