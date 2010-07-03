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09:55

Моуринью может стать тренером Головина

спорт

09:55

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Фото: ТАСС/EPA/Peter Powell

Жозе Моуринью может возглавить один из клубов, выступающих в высшем дивизионе чемпионата Франции Ligue 1, сообщает "Газета.ру".

По данным издания, португалец рассматривает два варианта. Специалист может возглавить "Лион" или "Монако".

Моуринью возглавлял ряд португальских клубов, "Интер", мадридский "Реал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Специалист дважды побеждал в Лиге чемпионов – с "Порту" в сезоне-2003/04 и "Интером" в сезоне-2009/10. В общей сложности португалец за время тренерской карьеры завоевал 25 трофеев.

18 декабря 2018 года Моуринью был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед". С тех пор португалец сотрудничал с рядом телеканалом, где выступал в качестве эксперта.

Если Моуринью возглавит "Монако", то он станет наставником полузащитника сборной России Александра Головина. Футболист перешел из ЦСКА в стан монегасков 27 июля 2018 года. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Головин стал самым дорогим российским футболистом.

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