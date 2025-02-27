Бывшая российская фигуристка пожаловалась в полицию из-за интимного фото

Фото: ТАСС/ЕРА/FRANCK ROBICHON

Бывшая российская фигуристка, а ныне выступающая за Польшу, Екатерина Куракова пожаловалась в полицию из-за интимного фото, передает L'Equipe.

Спортсменка заявила, что в декабре 2024 года она была во Франции, где участвовала в гала-концерте. После сильной потери веса ее костюм был фигуристке не по размеру. Это запечатлил французский фотограф. Он прислал Курковой фото, на котором у нее была видна грудь.

Позже мужчина, обещавший никому не показывать снимок, отправил фото одному из фигуристов, который переслал изображение в общую группу спортсменов в одном из мессенджеров. Затем в национальной федерации ледовых видов спорта заявили Кураковой, что фото было изменено. Фигуристка назвала действия фотографа отвратительными.



Ранее главный врач Чародинской ЦРБ в Дагестане Курбан Рамазанов уволился после появления в Сети интимного видео с его участием и, предположительно, медработницей. Уточнялось, что мужчина уволился по своему желанию, на его место назначен Имамшапи Курмагомедов, который раньше был заведующим поликлиникой при ЦРБ.

