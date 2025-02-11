Главврач больницы в Дагестане уволился после слива в Сеть интимного видео

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Главный врач Чародинской ЦРБ в Дагестане Курбан Рамазанов уволился после появления в Сети интимного видео с его участием. Об этом РИА Новости заявил один из заместителей главврача.

Ранее в дагестанском сегменте соцсетей и мессенджеров распространилась видеозапись с Рамазановым и, предположительно, медработницей. На работающую после совещания в режиме видеоконференции камеру попали действия сексуального характера.

"Курбан Магомедович уволился по собственному желанию", – рассказал собеседник агентства.

На место Рамазанова назначен Имамшапи Курмагомедов, который раньше был заведующим поликлиникой при ЦРБ.

До этого российская певица Анна Asti заявила о том, что мошенники взломали ее телефон и слили в интернет интимные фотографии. По ее словам, последние шесть месяцев она жила в "настоящем кошмаре", поскольку ее с супругом Стасом Юркиным шантажировали, вымогая крупную сумму. Исполнительница назвала случившееся грубым нарушением частной жизни и попыткой подорвать репутацию.