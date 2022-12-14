В Сеть попало интимное видео нападающего сборной Португалии Рамуша

Фото: ТАСС/AP/Manu Fernandez

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш оказался в центре скандала из-за выложенного в Сеть интимного видео с его участием. Об этом сообщает издание Bild.

Видео личного характера было опубликовано через три дня после матча четвертьфинала чемпионата мира – 2022 в Катаре, когда сборная Португалии проиграла команде Марокко со счетом 0:1.

Местные СМИ сообщают, что нападающий отправил видео женщине, которая впоследствии слила его в Сеть. Ролик уже пару часов после публикации возглавил тренды португальских социальных сетей.

Ранее в подобный скандал с интимным видео попал футболист петербургского "Зенита" Артема Дзюба. Перед появлением в Сети ролика футболиста шантажировали – у него требовали 5 миллионов долларов.

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