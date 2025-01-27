Рудковская прокомментировала победу сына на турнире без соперников

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

12-летний фигурист Александр Плющенко победил на турнире по фигурному катанию в Подмосковье, оставшись единственным участником в своей категории. Его мать, продюсер Яна Рудковская, объяснила причины этого в беседе с "Матч ТВ".

"Много детей снялись по болезни, и соревнования сделали одним днем. Мы об этом узнали накануне", – прокомментировала она.

Рудковская также подчеркнула, что ее сын живет и тренируется в Московской области, где в целом очень мало мальчиков по первому спортивному разряду.

Плющенко набрал 160,69 балла по итогам короткой и произвольной программ, автоматически заняв первое место из-за отсутствия конкуренции. Последнее вызвало неоднозначную реакцию в спортивном сообществе.

"Хочется сказать, дорогие, живите уж наконец-то своей жизнью и поучайте лучше ваших поучат, а с нашими мы уж как-нибудь сами разберемся", – написала Рудковская в своем телеграм-канале.

Ранее фигуристка Аделия Петросян во второй раз стала победительницей чемпионата России в женском одиночном катании. По сумме короткой и произвольной программ спортсменке удалось набрать 262,92 балла. Серебряным призером стала Дарья Садкова, которая получила 234,69 балла, а "бронзу" выиграла Алина Горбачева. Ее выступление было оценено в 223,92 балла.

