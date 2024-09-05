Тутберидзе поможет фигуристке Парсеговой выплатить 1,8 млн рублей академии Плющенко

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Тренерский штаб Этери Тутберидзе организует платную открытую тренировку, чтобы помочь семье 12-летней фигуристки Арины Парсеговой выплатить 1,8 миллиона рублей академии "Ангелы Плющенко". Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на пресс-службу штаба.

В тренировке примут участие различные ученики Тутберидзе, включая Аделию Петросян, Софью Акатьеву, Андрея Мозалева, Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. Часть вырученных средств направят на оплату долга Парсеговой.

Парсегова сначала тренировалась у Тутберидзе, а потом перешла в академию, которая принадлежит фигуристу Евгению Плющенко. В мае 2023 года спортсменка вернулась обратно, уверены журналисты. Позже столичный суд Москвы постановил взыскать с матери фигуристки 1,8 миллиона рублей за неисполнение договора о спортивной подготовке и агентских действий.

