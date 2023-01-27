Джокович побил рекорд Агасси по победам подряд на Australian Open

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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл американца Томми Пола и попал в финал открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне, сообщает РИА Новости.

Встреча с американцем завершилась со счетом 7:5, 6:1, 6:2 в пользу четвертой ракетки турнира. Матч длился 2 часа 20 минут.

В финале Джокович встретится с греком Стефаносом Циципасом, который обыграл россиянина Карена Хачанова.

Джокович – девятикратный победитель Australian Open. Он продлил свою победную серию на этом турнире до 27 встреч и побил рекорд Андре Агасси, который выиграл на чемпионате 26 матчей подряд.

Серб не выступал на Australian Open в прошлом году из-за скандала, связанного с отказом от вакцинации. До этого он выиграл три турнира подряд.

Российский теннисист Карен Хачанов уступил третьей ракетке мира Стефаносу Циципасу в 1/2 финала открытого чемпионата Австралии и завершил выступление в турнире. Спортсмен из Греции в упорной борьбе вырвал у россиянина победу со счетом 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Игра продолжалась 3 часа 21 минуту.

В текущем розыгрыше Хачанов впервые в карьере смог дойти до полуфинала турнира. Прежде ему не удавалось преодолеть четвертый круг Australian Open.



Теннисист Карен Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open

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