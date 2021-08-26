Тренер "Спартака" прокомментировал поражение команды в матче с "Сочи"

Фото: AP/TASS/Armando Franca

Главный тренер "Спартака" Руй Витория оценил поражение своей команды в матче шестого тура Российской премьер-лиги против "Сочи". Об этом пишет ТАСС.

Игра "Спартак" – "Сочи" прошла в четверг, 26 августа, на стадионе "Открытие Арена". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сочинской команды.

Таким образом, московский клуб под руководством Витории потерпел пятое поражение в восьми официальных матчах.

После игры главный тренер "Спартака" заявил, что не планирует подавать в отставку. Он отметил, что является бойцом по своей натуре.

"Да, настал непростой момент, но я ни в коем случае не повернусь спиной, буду делать все для "Спартака", – подчеркнул наставник.

В следующем матче в рамках РПЛ "Спартак" сыграет с подмосковной командой "Химки". Игра состоится в сентябре.

Ранее сообщалось, что питерский футбольный клуб "Зенит" победил московский ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла на стадионе в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 1:0.