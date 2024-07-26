Сильный дождь пройдет в Париже во время церемонии открытия Олимпийских игр

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Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже прогнозируется сильный дождь, сообщил французский метеоролог Патрик Марльер.

Специалист назвал катастрофой несколько часов, на протяжении которых он будет идти.

"Утром ожидается небольшой дождь, ничего страшного. Но затем после небольшого затишья во второй половине дня, к сожалению, дожди ожидаются в конце дня", – цитирует метеоролога "Газета.ру" со ссылкой на RMC Sport.

Церемония открытия летних Олимпийских игр во Франции состоится 26 июля на реке Сене. Соревнования будут идти вплоть до 11 августа. От России на Играх в нейтральном статусе выступят 15 спортсменов.

