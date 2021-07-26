Москва 24: пресс-конференция главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина

Фото: ТАСС/Петр Ковалев





26 июля в ТАСС состоится пресс-конференция нового главного тренера футбольной сборной России Валерия Карпина. Его назначение на пост главного тренера прокомментирует президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

8 июля от этой должности был отстранен Станислав Черчесов. Причиной для такого решения послужило поражение сборной России на Евро-2020.



Смотрите прямую трансляцию 26 июля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.