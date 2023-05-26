Определились полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею 2023 года

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Стали известны все пары полуфинала чемпионата мира по хоккею 2023 года. В четверг, 25 мая, завершились все четвертьфинальные встречи между сборными разных стран.

Так, команда из США обыграла Чехию со счетом 3:0, Германия одержала победу над Швейцарией со счетом 3:1, сборная Канады победила сборную Финляндии со счетом 4:1, а также команда из Латвии обыграла шведских хоккеистов со счетом 3:1.

Таким образом, в полуфинале пройдут следующие встречи:

Канада – Латвия;

США – Германия.

Оба полуфинальных матча состоятся 27 мая на стадионе Nokia Arena в Финляндии. Финал и матч за третье место пройдут также на этом стадионе на следующий день, 28 мая.

Ранее совет Международной федерации хоккея принял решение о продлении отстранения сборных России и Белоруссии от соревнований в сезоне 2023/2024. Решение было основано на оценке рисков от компании, которая специализируется на этом.

Совет организации установил, что возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования окажется небезопасным. Также в заявлении указывается, что Международная федерация хоккея вернется к данному вопросу в марте следующего года.