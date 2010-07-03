Сборные России и Чехии разыграют бронзу хоккейного ЧМ

Российские и чешские хоккеисты 26 мая в Братиславе сыграют за бронзовые медали чемпионата мира. Матч на арене имени Ондрея Непелы начнется в 16:45 по московскому времени.
Нападающий Никита Кучеров рассказал, что к матчу с чехами сборная Россия готовится в обычном режиме.
"Все игры принципиальные, мы серьезно готовимся к каждому сопернику, независимо от его статуса. Если сыграем так, как требует тренерский штаб, то результат будет. У чехов вся команда хорошая, много ребят из НХЛ. Будет нелегко, но если сыграем в свой хоккей, то шансы будут", – приводит слова Кучерова пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Нападающий чешской сборной Якуб Ворачек указал, что его команда имеет большую мотивацию. "У сборной России очень талантливая команда, но у нас будет очень большая мотивация выиграть медаль", – сказал Ворачек.
Чешский форвард Доминик Симон отметил, что накануне сборная Финляндия показала полную самоотдачу. "У сборной России быстрая и сильная команда, но нам надо сыграть умно и компактно в обороне", – отметил хоккеист.
В субботу, 25 мая, сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира. Судьбу поединка решила единственная шайба, заброшенная за десять минут до конца матча.
Канада в полуфинале чемпионата мира по хоккею обыграла команду Чехии со счетом 5:1. Шайбы в ворота Чехии забросили Марк Стоун, Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Террис, Томас Шабо и Томаш Загорна.
Сборная России уступила Финляндии в полуфинале чемпионата Мира
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