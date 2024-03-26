Французы не одобрили выбор певицы для выступления на Олимпиаде

Фото: AP Photo/Thibault Camus

Французы не одобрили выбор певицы Айи Накамуры для выступления на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже из-за ее малайского происхождения. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, тексты песен Накамуры содержат сленг, поэтому далеки от академического французского. Выбор певицы вызвал бурное обсуждение по вопросам расы, языковых приличий и иммиграционной политики.

Некоторые критики утверждают, что музыка Накамуры не представляет Францию, а перспектива ее выступления вызвала шквал расистских оскорблений в адрес певицы в интернете. Парижская прокуратура начала расследование, добавили в газете.

Отмечается, что лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен не считает смесь языков в песнях Накамуры достойным представлением Франции.

"Это не красивый символ, а новая провокация президента (Франции. – Прим. ред.) Эммануэля Макрона, который, просыпаясь каждое утро, думает о том, как унизить французский народ", – заявила она в интервью радиостанции France Inter.

В The New York Times отметили, что Айя Накамура не соглашается на интервью и публично не высказывалась по поводу произошедшего. Авторы материала считают, что возмущения из-за возможного выступления певицы отражает раскол Франции.

Уточняется, что Эммануэль Макрон предложил Айе Накамуре исполнить песню известной французской певицы Эдит Пиаф. Идея еще рассматривается, но известно, что 63% французов ее не одобряют.

Ранее NBC News сообщили, что Snoop Dogg станет спецкорреспондентом на Олимпийских играх в Париже. Американский рэпер будет участвовать в эфирах с ведущим Майком Тирико.

