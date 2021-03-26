Участник эстафеты олимпийского огня пробежал участок с погасшим факелом – СМИ

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Один из участников эстафеты олимпийского огня пробежал с погасшим факелом почти весь участок. Об этом сообщает телеканал NHK.

В деревне Иитате в префектуре Фукусима при передаче эстафеты огонь погас, однако бегун этого не заметил. Ближе к концу отрезка его снова подожгли при помощи запасного огня, и следующий участник пробежал уже без происшествий.

Этот инцидент стал вторым с начала забега. Накануне факел погас из-за сильного ветра и неисправной горелки.

Церемония старта началась 25 марта в префектуре Фукусима в Японии. Эстафета олимпийского огня пройдет по всем 47 префектурам Японии до Токио, всего в эстафете примут участие около 10 тысяч человек.

Ранее МОК, Международный паралимпийский комитет и оргкомитет "Токио-2020" опубликовали первую версию правил проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии. В частности, спортсменов обязуют использовать приложение, в котором они будут отчитываться о своем самочувствии.