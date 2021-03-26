Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

10:23

Участник эстафеты олимпийского огня пробежал участок с погасшим факелом – СМИ

спорт

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Один из участников эстафеты олимпийского огня пробежал с погасшим факелом почти весь участок. Об этом сообщает телеканал NHK.

В деревне Иитате в префектуре Фукусима при передаче эстафеты огонь погас, однако бегун этого не заметил. Ближе к концу отрезка его снова подожгли при помощи запасного огня, и следующий участник пробежал уже без происшествий.

Этот инцидент стал вторым с начала забега. Накануне факел погас из-за сильного ветра и неисправной горелки.

Церемония старта началась 25 марта в префектуре Фукусима в Японии. Эстафета олимпийского огня пройдет по всем 47 префектурам Японии до Токио, всего в эстафете примут участие около 10 тысяч человек.

Ранее МОК, Международный паралимпийский комитет и оргкомитет "Токио-2020" опубликовали первую версию правил проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии. В частности, спортсменов обязуют использовать приложение, в котором они будут отчитываться о своем самочувствии.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать