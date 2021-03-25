ОКР предложил заменить гимн России на Олимпиаде в Токио музыкой Чайковского

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Музыка Петра Чайковского может зазвучать вместо гимна России на Олимпийских играх во время церемонии награждения российских спортсменов. Соответствующее предложение Олимпийский комитет России (ОКР) направил в Международный олимпийский комитет (МОК).

Уточняется, что ранее на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях подобная практика уже использовалась. Фрагмент из концерта № 1 с фортепиано и оркестром композитора звучал на награждении отечественных спортсменов.

"Провели дополнительные консультации, в том числе с МОК, и на основании прецедента, который был создан Союзом конькобежцев России, мы согласились с этим предложением. Мы посчитали возможным обратиться в МОК для утверждения этой композиции", – приводит ТАСС слова главы ОКР Станислава Позднякова.

Сообщалось, что в Минспорте также рассматривают одно из произведений Чайковского в качестве музыки, которая будет звучать вместо гимна России на Олимпийских играх.

До этого спортивный арбитражный суд отклонил запрос ОКР на использование песни "Катюша" в качестве замены государственному гимну.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом. При этом в их честь не может звучать государственный гимн.

