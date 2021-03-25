ОКР предложил заменить гимн России на Олимпиаде в Токио музыкой Чайковского

Фото: depositphotos/Anton_Sokolov
Музыка Петра Чайковского может зазвучать вместо гимна России на Олимпийских играх во время церемонии награждения российских спортсменов. Соответствующее предложение Олимпийский комитет России (ОКР) направил в Международный олимпийский комитет (МОК).
Уточняется, что ранее на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях подобная практика уже использовалась. Фрагмент из концерта № 1 с фортепиано и оркестром композитора звучал на награждении отечественных спортсменов.
"Провели дополнительные консультации, в том числе с МОК, и на основании прецедента, который был создан Союзом конькобежцев России, мы согласились с этим предложением. Мы посчитали возможным обратиться в МОК для утверждения этой композиции", – приводит ТАСС слова главы ОКР Станислава Позднякова.
Сообщалось, что в Минспорте также рассматривают одно из произведений Чайковского в качестве музыки, которая будет звучать вместо гимна России на Олимпийских играх.
До этого спортивный арбитражный суд отклонил запрос ОКР на использование песни "Катюша" в качестве замены государственному гимну.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом. При этом в их честь не может звучать государственный гимн.
Зрители предложили спортсменам России песни для использования вместо гимна на ОИ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: