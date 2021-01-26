Большунов назвал причину столкновения с Мяки на этапе КМ в Финляндии

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Российский лыжник Александр Большунов назвал причину столкновения с финским спортсменом Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти.

"Когда я пересекал финишную черту, я хотел поговорить с Мяки о том, что произошло до финиша и почему он сделал то, что сделал. Лыжи были очень быстрыми, и, когда я попытался остановиться, крепления сломались. Я не планировал его сбивать, я просто хотел с ним поговорить", – приводит слова спортсмена РИА Новости.

При этом Большунов выразил мнение, что Мяки сознательно заблокировал его.

"Я согласен с решением жюри (о дисквалификации). Я поступил неправильно после финиша, но, с другой стороны, я не понимаю, почему финн не был дисквалифицирован за то, что он сделал до финиша", – отметил российский лыжник.

24 января российскую сборную дисквалифицировали и лишили бронзовой медали за неспортивное поведение по итогам эстафеты. Завершавший гонку Большунов на финише намеренно сбил финна Йони Мяки, опередившего его на заключительном участке.

При этом в финишном створе финн помешал россиянину себя обогнать, из-за чего Большунов зацепился лыжей, потерял темп, а затем махнул палкой в сторону соперника. После этого в финскую полицию поступили два запроса о расследовании факта нападения.

Накануне Большунов принес извинения за свое поведение на этапе Кубка мира.