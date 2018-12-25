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Биатлонист Антон Шипулин, ставший чемпионом олимпийских игр в Сочи, объявил о завершении спортивной карьеры. Последним стартом 31-летнего россиянина станет Рождественская гонка, которая 29 декабря состоится в немецком Гельзенкирхене, передает РИА Новости.

О своем решении спортсмен объявил в ходе пресс-конференции. За свою карьеру Шипулин одержал 20 побед на этапах Кубка мира.

Дебют биатлониста состоялся на Кубке мира в сезоне-2008/09. Всего на соревнованиях данного типа Шипулин поднимался на подиум 61 раз. В его активе также одно золото, три серебра и три бронзы с чемпионатов мира разных лет.

На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере россиянин выиграл бронзу в мужской эстафете. А через четыре года на Играх в Сочи он стал олимпийским чемпионом в этой же дисциплине.

К Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане Шипулина не допустили по решению МОК. В апреле 2018 года он заявил, что больше не мечтает об олимпийском золоте. Тогда же спортсмен рассказал об имеющихся проблемах со здоровьем, подчеркнув, что еще не решил, продолжит ли спортивную карьеру.



Шипулин объявил об уходе из большого спорта

В октябре Шипулин решил возобновить выступления, и Союз биатлонистов России включил его в состав национальной команды на тренировочный сбор в Австрии.

В ноябре спортсмен не попал в список участников контрольных стартов сборной страны в финском Контиолахти. А президент СБР Владимир Драчев сообщил, что спортсмену дали "спокойно готовиться" к январским этапам Кубка мира.

Несколько недель назад австрийская полиция обвинила Шипулина и других биатлонистов в нарушении антидопинговых правил на соревнованиях, прошедших в феврале 2017 года. Обвинения связаны с якобы переливанием крови.

Наряду с другими участниками сборной Шипулин назвал претензии полиции безосновательным бредом. По словам спортсмена, стражи порядка ждали его около номера. Он встретился с ними, когда пришел туда после тренировки. Он спросил представителей правоохранительных органов, о чем они хотят поговорить. После разъяснения ситуации российский биатлонист заявил, что не будет давать никаких показаний без адвоката.