Биатлонист Шипулин рассказал о встрече с австрийской полицией

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Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о визите австрийской полиции в Обертиллиахе, где спортсмен находился на сборах.

"Самое неприятное после таких ситуаций – опускаются руки, когда ты понимаешь, что опять началось. Опять начались непонятные политические игры, в которых страдают спортсмены. В прошлом году я пережил очень большой стресс перед Олимпиадой. И сейчас, после того, как я поговорил с полицией, пришло осознание того, что повторяются те же истории", – сказал спортсмен в интервью Калашников Media.

По словам Шипулина, полицейские ждали его около номера. Он встретился с ними, когда пришел туда после тренировки. Спортсмен спросил представителей правоохранительных органов, о чем они хотят поговорить. После разъяснения ситуации российский биатлонист заявил, что не будет давать никаких показаний без адвоката, так как он находится в чужой стране и не знает местного законодательства, правил. Сотрудники полиции спокойно восприняли это заявление и не стали настаивать. Шипулин также отметил, что люди, с которыми он разговаривал, вели себя очень вежливо.

13 декабря австрийская полиция предъявила обвинения спортсменам и тренерам сборной России по биатлону в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года, проходившем в Хохфильцене. Обвинения связаны с якобы переливанием крови. В список подозреваемых попали биатлонисты Александр Логинов, Алексей Волков, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Ирина Старых, тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов и Евгений Шутов и массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов. Шипулин назвал претензии полиции безосновательным бредом.

15 декабря стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение не отстранять от соревнований российских спортсменов, которых австрийская прокуратура подозревает в нарушении антидопинговых правил. В IBU заявили, что австрийские правоохранители не предоставили дополнительной информации о ходе расследования.