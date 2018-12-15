IBU не стал отстранять российских биатлонистов

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Международный союз биатлонистов (IBU) решил не отстранять от соревнований российских спортсменов, которых австрийская прокуратура подозревает в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на странице IBU в Twitter.
В IBU заявили, что австрийские правоохранители не предоставили дополнительной информации о ходе расследования.
13 декабря австрийская полиция предъявила обвинения спортсменам и тренерам сборной России по биатлону в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года, проходившем в Хохфильцене. Обвинения связаны с якобы переливанием крови. В список подозреваемых попали биатлонисты Александр Логинов, Алексей Волков, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Ирина Старых, тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов и Евгений Шутов и массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов. Шипулин назвал претензии полиции безосновательным бредом.
Международный союз биатлонистов не стал отстранять россиян от соревнований
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