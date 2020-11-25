Дмитрий Попов вернулся на пост спортивного директора московского "Спартака"

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Дмитрий Попов вернулся в руководство столичного футбольного клуба "Спартак". Он вновь занял пост спортивного директора ФК, заявил РИА Новости глава департамента по связям с общественностью клуба Антон Фетисов.

"С завтрашнего дня Дмитрий Попов приступает к работе спортивным директором "Спартака", – сообщил он.

Попов, который выступал футболистом за "Спартак" с 1989 по 1993 год, входил в селекционный штаб клуба с 2006 года. Кроме того, с сентября 2008 по август 2016 года он работал спортивным директором команды.

Ранее "Спартак" сыграл вничью с "Динамо". Забитым мячом в составе последних на 79-й минуте отметился Дмитрий Скопинцев.