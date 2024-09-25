Аналитики выяснили, что банкиры, медики и педагоги чаще занимаются спортом

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Лидерами по занятиям спортом стали представители финансовой сферы – 45% занимаются им регулярно. Второе место рейтинга заняли медики и ветеринары, 43% респондентов уделяют время физическим упражнениям. С результатами исследования компаний по поиску работы ознакомилась "Газета.ру".

На третьем расположились работники сферы IT (40%), четвертом и пятом – образования и науки (по 39%).

При этом аналитики выяснили, что больше половины опрошенных (51%) уделяют спорту 2–3 дня в неделю. 28% участников исследования тренируются 4–5 раз в неделю. 14% респондентов занимаются спортом один раз в неделю, а 6% россиян отметили, что делают это от случая к случаю.

Согласно результатам исследования, половина опрошенных россиян не курят и не пьют алкоголь для поддержания здоровья. 43% опрошенных пьют достаточное количество воды каждый день. Еще 43% следят за качеством сна и стараются спать не менее 7 часов в сутки.

В ходе опроса выяснилось, что 42% респондентов регулярно принимают витамины, 37% уделяют внимание своему рациону, а 35% стараются проводить больше времени на улице, занимаясь спортом или просто гуляя.

Около трети россиян – 31% участников опроса – занимаются спортом, чтобы сохранить здоровье. 24% предпочитают регулярно проходить медицинские осмотры, а 8% практикуют медитацию и йогу, чтобы справляться с напряжением. Однако 16% опрошенных не предпринимают никаких действий для поддержания здоровья.

Фармацевт Алла Сапронова отметила, что любой спорт – это серьезная нагрузка на организм в целом. Для занятий требуется большое количество энергии и других ресурсов организма, поэтому важно заботиться о его укреплении и поддержании. Это можно сделать с помощью приема витаминов и специальных добавок. Однако делать это следует под наблюдением врача или на основе рекомендаций фармацевта.

Эксперт порекомендовала принимать витамины группы B, D и K2, которые увеличивают производительность организма, снимают усталость, предотвращают отложение жиров на стенках сосудов и снижает риск возникновения сердечных заболеваний.

Ранее Сергей Собянин отметил, что инфраструктура для занятий спортом есть почти в каждом районе Москвы. Во время благоустройства парка "Яуза" было построено три новейших памп-трека и два скейт-парка. Площадки для подобных видов спорта есть и на территории парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Также скоро на Лукинской улице появится спортивный кластер.