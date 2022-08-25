В ФК "Факел" заявили, что зрителей с шарфами "Спартака" не будут выгонять со стадиона

Фото: телеграм-канал "ФК "Спартак-Москва"

Футбольных болельщиков, пришедших на матч Российской Премьер-лиги между "Факелом" и "Спартаком" с шарфами и символикой московского клуба, не будут выгонять со стадиона в Воронеже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Факела".

Ранее в телеграм-канале воронежской команды было размещено сообщение, что вход на трибуны стадиона с символикой клуба-соперника будет запрещен согласно регламенту.

В пресс-службе "Факела" пояснили, что московский "Спартак" официально отказался от гостевой квоты на этот матч. В связи с этим воронежский клуб получил право продавать билеты на гостевую Северную трибуну. При этом клуб не может продавать билеты на другие трибуны, поскольку они выкуплены по абонементной программе.

"Продавая билеты перед всеми домашними матчами, мы информировали о том, что средства поддержки гостевой команды допустимы только на гостевом секторе. В матче со Спартаком гостевого сектора, как уже сказано, не будет. Если кто-то пронесет шарф гостевого клуба на трибуны стадиона на матче с московским клубом, никто этого болельщика выгонять не будет", – пояснили в пресс-службе.

Матч 7-го тура РПЛ между "Факелом" и "Спартаком" пройдет на воронежском стадионе "Центральный". Игра начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее футболисты "Спартака" обыграли "Сочи" в матче пятого тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:0. В команде победителей дублем отметился Квинси Промес и один мяч забил Антон Зиньковский. Нападающий Александр Соболев сделал две подряд голевые передачи.