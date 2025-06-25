Российский 15-летний шахматист обыграл чемпиона мира на международном онлайн-турнире

Фото: ФИДЕ

Российский 15-летний шахматист Максим Иванников одержал победу над чемпионом мира Магнусом Карлсеном на международном онлайн-турнире "Титульный вторник", сообщает ТАСС.

Партия завершилась на 33-м ходу, Иванников играл белыми фигурами.

Юный россиянин уже имеет звание кандидата в мастера Международной шахматной федерации, что позволило ему участвовать в призовом турнире "Титульный вторник", так как на эти состязания допускаются только шахматисты с международными званиями.

До этого 14-летний россиянин Давид Ахмедов одержал победу над Магнусом Карлсеном во втором туре онлайн-турнира "Титульный вторник". При этом Ахмедов пока не включен в топ-100 лучших шахматистов мира.