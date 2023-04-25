Кокорин объяснил, какие мужчины должны отсидеть в тюрьме

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Российский футболист, выступающий за кипрский "Арис", Александр Кокорин объяснил, что отсидеть в тюрьме должен не каждый мужчина, а лишь те, которых "понесло по жизни". Об этом он рассказал в беседе с ведущим YouTube-канала Nobel.

"Я имел в виду тех людей, которых чуть понесло по жизни, которые считают себя лучше других, не чувствуют землю под ногами – вот таких людей можно посадить для переосмысления месяца на два. Не каждого! Если все подумали, что я призываю всех нарушать закон и потом сидеть, то я это не имел в виду", – уточнил футболист.

Кокорин также заявил, что спортсмены – "не совсем умные ребята". Он призвал учитывать это при оценке высказываний.

Ранее Кокорин заявил, что тюрьма – это хороший опыт и каждому мужчине следует отсидеть. По его словам, он не жалеет о проведенном в заключении времени.

В октябре 2018 года Александр Кокорин, тогда выступавший за "Зенит" из Санкт-Петербурга, и Павел Мамаев, игравший за "Краснодар", избили водителя Виталия Соловчука, а затем ударили стулом по голове директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дениса Пака, с которым поссорились в кофейне. Суд приговорил Кокорина к 1,5 года колонии, Мамаеву дали 1 год и 5 месяцев.