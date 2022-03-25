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Павел Рожков избран на пост президента Паралимпийского комитета России (ПКР). Выборы прошли 25 марта на отчетно-выборной конференции ПКР, которая состоялась в Подольске.

Рожков был единственным кандидатом на пост президента организации. Он имеет внушительный опыт работы на руководящих должностях в области спорта. С 2004 года Рожков является бессменным руководителем рабочих групп ПКР по подготовке сборных команд России к Паралимпийским играм. С 2013-го назначен членом исполкома Международной спортивной федерации колясочников и ампутантов (IWAS). С 2015-го – вице-президент IWAS.

30 марта 2021 года Владимир Лукин сложил с себя полномочия президента Паралимпийского комитета России. Причиной для принятия данного решения стали санкции Всемирного антидопингового агентства. Временно исполняющим обязанности на этой должности был назначен Павел Рожков.