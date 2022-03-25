Биатлонистку Глазырину признали виновной в нарушении антидопинговых правил

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Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую биатлонистку Екатерину Глазырину виновной в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменку дисквалифицировали на год с 23 сентября 2020 года, срок уже истек. Также были аннулированы спортивные результаты Глазыриной с 19 сентября по 18 декабря 2013 года.

Ранее стало известно, что олимпийскую чемпионку 2021 года в спортивной ходьбе Елену Лашманову дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил.

Из-за допинга были аннулированы результаты с 18 февраля 2012 года по 3 января 2014 года. Таким образом, Лашманову лишили золотых медалей Олимпиады и чемпионата мира.

