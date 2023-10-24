В Госдуме предложили ограничить работу спортивных иностранных агентов в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В детско-юношеском спорте в РФ необходимо ограничить работу спортивных иностранных агентов и закрепить определение должности со всеми ограничениями на законодательном уровне. С подобной инициативой выступил депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев.

"Нужно ограничить работу спортивных иностранных агентов в России в детско-юношеском спорте. Помимо этого, должно быть законодательное определение: спортивный иностранный агент со всеми последующими ограничениями при их свободном посещении тренировок, соревнований и прочего", – цитирует его РИА Новости.

По мнению Хамзаева, несовершеннолетние игроки чаще всего не самостоятельно принимают решение о переезде за границу, на них смотрят агенты, после чего проводится беседа с родителями.

Ситуации, при которых государство, вкладывая деньги в начинающих спортсменов, а после их теряет из-за спортивных иностранных агентов, Хамзаев назвал недопустимыми.

До этого Владимир Путин попросил Федерацию хоккея России (ФХР) и Минспорта решить ситуацию, при которой молодых хоккеистов отправляют играть за границу. Он обратил внимание, что агентский бизнес наносит очевидный ущерб для страны. Иногда он оказывается не совсем добровольным и благородным.

