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Спорт

24 октября, 22:09

ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы

спорт

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд.

Игра группы Н в столице завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол на 86-й минуте забил Роланд Варга.

В предыдущий раз они встречались в рамках 1/16 финала Кубка обладателей кубков в сезоне 1994–1995 годов. Тогда оба клуба выиграли по одному матчу со счетом 2:1. В следующий раунд после серии пенальти прошел венгерский клуб.

ЦСКА занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы H. Команда не набрала ни одного очка после трех матчей. В следующем туре ЦСКА и "Ференцварош" проведут матч в Будапеште 7 ноября.

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