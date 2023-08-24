Норвежец Магнус Карлсен впервые выиграл Кубок мира по шахматам

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Норвежец Магнус Карлсен впервые одержал победу в Кубке мира по шматам, обыграв Рамешбабу Прагнанандху из Индии.

До этого две партии в классические шахматы завершились вничью. В первой партии тай-брейка норвежец победил соперника черными фигурами, а во второй лидера выявить не удалось.

В 2013 году Карлсен стал чемпионом мира по классическим шахматам. Он является лидером рейтинга Международной шахматной федерации.

До этого победу в Кубке мира по шахматам одержала россиянка Александра Горячкина. Она обыграла на тай-брейке Нургюл Салимову из Болгарии. Соперница сдалась на 105-м ходу.



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