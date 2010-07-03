"Спартак" уступил "Динамо" в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

Фото: vk.com/dynamo_ru

Во Дворце спорта "Мегаспорт" продолжается Кубок мэра Москвы по хоккею – в очередном матче "Спартак" проиграл "Динамо" со счетом 1:4, передает Агентство "Москва".

Единственную шайбу красно-белых провел нападающий Антон Злобин. За "Динамо" отличились Игорь Полыгалов, Юусо Хиетанен, Дмитрий Яшкин и Андрей Миронов.

Ранее сегодня "Витязь" одержал разгромную победу над столичным ЦСКА со счетом 5:0. Хет-триком отметился Йонас Няттинен. Завершится турнир 25 августа.

Кубок мэра Москвы по хоккею проводится с 2008 года. Пять раз победителем становилось "Динамо" (2008, 2012, 2014, 2016, 2018), четыре раза – ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017).