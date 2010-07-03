Собянин открыл Кубок мэра Москвы по хоккею

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

XII Кубок мэра Москвы по хоккею дал старт новому сезону игр в этом виде спорта. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе торжественной церемонии открытия турнира, которая предшествовала матчу между московскими клубами "Спартак" и ЦСКА во Дворце спорта "Мегаспорт".

"Поздравляю вас с большим спортивным праздником – с началом хоккейного сезона. Сегодня еще один большой праздник – 350 лет российскому флагу. Наш российский триколор неоднократно поднимался на самых престижных соревнованиях в честь сборной России по хоккею. Слава легендарным российским хоккеистам! Без всякого сомнения Москва является сердцем русского хоккея. Десятки тысяч подростков и взрослых москвичей беззаветно преданы хоккею. В Москве проводятся Студенческая лига, "Золотая шайба", Континентальная хоккейная лига и множество других соревнований. Спасибо нашим спортсменам и их тренерам за тот большой праздник, который они нам дарят", – сказал мэр, выступая с приветственным словом перед командами и болельщиками.

Перед началом матча глава города вместе с председателем попечительского совета ХК "Спартак", двухкратным олимпийским чемпионом по хоккею Александром Якушевым провели символическое вбрасывание фирменной шайбы турнира.

Организаторами являются департамент спорта города Москвы и Федерация хоккея столицы. Кубок мэра Москвы по хоккею разыграют московские команды "Динамо", "Спартак", ЦСКА и подмосковный "Витязь". Турнир проводится в один круг, каждая команда сыграет по три матча.

До сих пор кубок пять раз выигрывало "Динамо", четыре раза – ЦСКА, дважды – "Спартак".

В этом году в составах команд на лед выйдут 12 олимпийских чемпионов. Болельщики увидят возвращение Олега Знарка, который возглавил московский "Спартак". Департамент спорта организует развлекательные мероприятия, которые начнутся за два часа до начала матчей.

Нововведением турнира в этом году станет образовательная программа для юных болельщиков. Они будут слышать комментарий профессионального хоккейного эксперта через наушники, которые им выдадут перед матчем.

Матчи будут идти несколько дней.

22 августа:

22 августа 15:00 "Динамо" – "Витязь"

19:15 ЦСКА – "Спартак"

15:30 ЦСКА – "Витязь"

19:15 "Динамо" – "Спартак"

15:30 "Спартак" – "Витязь"

19:15 ЦСКА – "Динамо"

24 августа:25 августа:23 августа в 18:00 пройдет выставочный матч между командами хоккейной школы ЦСКА (юниоры) и сборной Московской студенческой хоккейной лиги U18 (первокурсники, новички МСХЛ). Телетрансляция будет проводиться в прямом эфире на тематических каналах КХЛ ТВ и КХЛ HD, в записи на канале "Матч! Страна".

В распоряжении Москомспорта есть 26 физкультурно-оздоровительных комплексов с катками. В ближайшие несколько лет планируется построить еще семь таких объектов, в том числе за счет средств городского бюджета.

Среди них СК с катком для ГБУ "Физкультурно-спортивное объединение "Хоккей Москвы", СК с катком для КП "Спортивный комплекс Олимпийской деревни-80", СК с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут для ГБУ "Центр физической культуры и спорта Юго-Восточного административного округа города Москвы", ФОК с катком на улице Молдагуловой, ледовый дворец для ГБОУ "Центр спорта и образования "Самбо-70" на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Ясногорской и Тарусской. За счет внебюджетных источников будут построены ледовый комплекс "Кристалл" на улице Лужники и ледовый дворец на улице Авиаторов.

