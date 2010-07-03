Боксера Дадашева планируют похоронить в Санкт-Петербурге

Российского боксера Максима Дадашева, который умер 23 июля в США, планируют похоронить в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС представитель Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга.

"Его похоронят в Петербурге, когда это будет и на каком кладбище, я пока сказать не готов. Для начала нужно, чтобы была запущена процедура перевозки тела покойного в Россию. Хотя еще ждем подтверждения – вдруг мама настоит, чтобы его похоронили в Дагестане, он там самое ранее детство провел, но это вряд ли", – сказал представитель федерации.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев ранее сообщил, что тело боксера перевезут из США в течение трех-пяти дней.

О смерти Дадашева стало известно вечером 23 июля. В ночь на 20 июля в Оксон-Хилле Дадашев дрался с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в первом полусреднем весе. В 11-м раунде россиянин пропустил множество ударов. Его команда решила остановить поединок. При этом тренер Дадашева несколько минут уговаривал своего подопечного прекратить бой: видео разговора опубликовал один из американских боксеров. После поединка Дадашева госпитализировали с тяжелым отеком мозга. Спортсмену сделали трепанацию, чтобы удалить гематому.

На профессиональном ринге Дадашев провел 14 боев, одержав 13 побед (11 нокаутом) и потерпев одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.

