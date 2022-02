Последний бой. Что произошло с Максимом Дадашевым

Во вторник стало известно о смерти российского боксера Максима Дадашева. Спортсмен скончался в США из-за травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, что известно об этой трагедии.

Максим Дадашев родом из Санкт-Петербурга, закончил Балтийский государственный технический университет "Военмех". В любительском боксе дебютировал больше десяти лет назад. В 2008 году Дадашев выступил на чемпионате мира среди юношей и с ходу завоевал серебро в весовой категории до 57 кг. Дальше были две бронзы и одно серебро чемпионата России, а в 2015 году – Европейские игры, на которые Максим поехал в составе нашей сборной.

Те соревнования закончились скандалом: в 1/8 финала Дадашев бился против Дина Уолша. Российский боксер имел преимущество и даже отправил противника в нокдаун, однако рефери присудили победу ирландскому спортсмену. После разбирательства судей дисквалифицировали, но сам вердикт пересматривать не стали. Этот бой стал для Дадашева последним на любительском уровне.

Еще до Игр Максим решил перейти в профессионалы. Дадашев объяснил это тем, что устал от "суеты, которая происходит в российском любительском боксе". В июле 2015 года он официально объявил о завершении любительской карьеры, а в апреле 2016-го подписал контракт с одной из самых известных и влиятельных промоутерских компаний мира Top Rank. В свое время они сотрудничали с Мохаммедом Али, а сейчас их главная звезда – Мэнни Пакьяо.

Под эгидой Top Rank за три года Максим Дадашев провел 13 боев и одержал победу во всех поединках, из них 11 – нокаутом.

20 июля в Оксон-Хилле, штате Мэриленд, состоялся бой Максима Дадашева против пуэрториканца Субриэля Матиаса за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Российский спортсмен продержался 11 раундов, но к этому моменту начал теряться в пространстве и пропускать много прямых ударов. Тренер боксера Бадди Макгирт решил остановить бой. Позднее в интервью CBS он объяснил свой поступок.

После поединка в соцсетях появилось видео, на котором Макгирт просит Дадашева остановить бой: "Ты пропускаешь слишком много. Пожалуйста, Макс, позволь мне сделать это, хорошо? Если я этого не сделаю, это сделает рефери. Ты понимаешь меня?"

This is a mark of a great trainer, one that knows his warrior at war 🥊 a trainer has to love his fighter enough to make a crucial call sometimes saving him from his very self. Great call Buddy @buddymcgirtboxing prayers up for this young warrior #speedyrecovery #toughsport 🙏🏾 pic.twitter.com/cKljvTKOgt