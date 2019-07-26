Последний бой. Что произошло с Максимом Дадашевым

Во вторник стало известно о смерти российского боксера Максима Дадашева. Спортсмен скончался в США из-за травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, что известно об этой трагедии.

Кто такой Максим Дадашев

Максим Дадашев родом из Санкт-Петербурга, закончил Балтийский государственный технический университет "Военмех". В любительском боксе дебютировал больше десяти лет назад. В 2008 году Дадашев выступил на чемпионате мира среди юношей и с ходу завоевал серебро в весовой категории до 57 кг. Дальше были две бронзы и одно серебро чемпионата России, а в 2015 году – Европейские игры, на которые Максим поехал в составе нашей сборной.

Те соревнования закончились скандалом: в 1/8 финала Дадашев бился против Дина Уолша. Российский боксер имел преимущество и даже отправил противника в нокдаун, однако рефери присудили победу ирландскому спортсмену. После разбирательства судей дисквалифицировали, но сам вердикт пересматривать не стали. Этот бой стал для Дадашева последним на любительском уровне.

Еще до Игр Максим решил перейти в профессионалы. Дадашев объяснил это тем, что устал от "суеты, которая происходит в российском любительском боксе". В июле 2015 года он официально объявил о завершении любительской карьеры, а в апреле 2016-го подписал контракт с одной из самых известных и влиятельных промоутерских компаний мира Top Rank. В свое время они сотрудничали с Мохаммедом Али, а сейчас их главная звезда – Мэнни Пакьяо.

One more ringside angle of Maxim Dadashev's knockout of Ricky Sismundo at #PulevDinu 💥 pic.twitter.com/GlxJQxPDLj — Top Rank Boxing (@trboxing) 26 марта 2019 г.

Под эгидой Top Rank за три года Максим Дадашев провел 13 боев и одержал победу во всех поединках, из них 11 – нокаутом.

Что случилось

20 июля в Оксон-Хилле, штате Мэриленд, состоялся бой Максима Дадашева против пуэрториканца Субриэля Матиаса за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Российский спортсмен продержался 11 раундов, но к этому моменту начал теряться в пространстве и пропускать много прямых ударов. Тренер боксера Бадди Макгирт решил остановить бой. Позднее в интервью CBS он объяснил свой поступок.



Бадди Макгирт тренер "Знаете, один удар может изменить парню всю жизнь, и я не хотел, чтобы это произошло. Пусть лучше он будет зол на меня в течение двух-трех дней, чем в течение всей своей последующей жизни".

После поединка в соцсетях появилось видео, на котором Макгирт просит Дадашева остановить бой: "Ты пропускаешь слишком много. Пожалуйста, Макс, позволь мне сделать это, хорошо? Если я этого не сделаю, это сделает рефери. Ты понимаешь меня?"

This is a mark of a great trainer, one that knows his warrior at war 🥊 a trainer has to love his fighter enough to make a crucial call sometimes saving him from his very self. Great call Buddy @buddymcgirtboxing prayers up for this young warrior #speedyrecovery #toughsport 🙏🏾 pic.twitter.com/cKljvTKOgt — The Magic Man 🎩 (@AntonioTarver) 20 июля 2019 г.

Но, кажется, на тот момент было уже поздно. Спортсмен уже не видел и не слышал никого вокруг. После остановки поединка Дадашеву стало плохо, его рвало, он начал терять сознание еще на пути к раздевалке. В критическом состоянии Максима доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Врачи провели трепанацию черепа.

Нейрохирург Мэри Кобб, оперировавшая Дадашева, заявила ESPN, что у боксера было сильное кровоизлияние с правой стороны мозга. Гематому удалили, а Максима ввели в медикаментозную кому. Однако спасти его не удалось: как рассказали в команде Дадашева, во вторник у спортсмена не выдержало сердце.

Позже стало известно, что Матиас отказался от 75 тысяч долларов гонорара за этот бой, сказав, что ему не нужны эти деньги.

Кто виноват

Сложно было бы обвинить кого-либо в смерти спортсмена. К сожалению, такие случаи в профессиональном боксе не редкость. Например, в декабре 2011 года после боя с Сергеем Ковалевым от кровоизлияния в мозг скончался Роман Симаков. А в феврале прошлого года громкий случай произошел в Великобритании: в поединке двух местных боксеров Дека Спелмэна и Скотта Вестгарта последний одержал победу, но почувствовал себя плохо после боя и вскоре скончался в больнице.

Тренер Максима Дадашева Бадди Макгирт заявил, что организаторы боев должны серьезнее относиться к медицинским тестам, которые проходят боксеры перед поединком. Это поможет предотвратить подобные трагичные случаи, считает Макгирт.

С ним согласен и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. По его словам, необходимо разобраться, кто допустил Дадашева до соревнований и нет ли здесь врачебной ошибки.

Федерация бокса России расследует обстоятельства смерти Дадашева. "Мы проведем соответствующее расследование и выясним, почему такое произошло. Необходимо довести дело до конца", – рассказал Кремлев.