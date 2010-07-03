В Федерации бокса России выразили соболезнования в связи со смертью Максима Дадашева

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Заместитель генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу Кирилл Щекутьев прокомментировал Москве 24 сообщение о смерти российского спортсмена Максима Дадашева.

"Это потеря и для бокса, и для России, и для Федерации. Максима лично знал, до последнего верили, что все образуется. У него не было до этого момента (до поединка против пуэрториканца Субриэля Матиаса. – Прим. ред.) ни одного поражения", – сказал Щекутьев.





Кирилл Щекутьев заместитель генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу Он был очень перспективным российским боксером, дебютировал сравнительно недавно – в 2016 году перешел в профессиональный бокс. И вообще 28 лет было парню, у него было все впереди, поэтому просто нет слов.

По его словам, Федерация бокса поможет семье погибшего спортсмена с транспортировкой его на родину.

"Семье мы, конечно, будем помогать. Я думаю, что будем участвовать в том, чтобы перевезти Максима на родину и похоронить в Санкт-Петербурге. Всю помощь окажем, с семьей мы уже на контакте", – подчеркнул представитель Федерации бокса России.

О смерти Максима Дадашева сообщили вечером 23 июля в команде спортсмена. По их информации, у него не выдержало сердце.

В ночь на 20 июля Дадашев проводил поединок с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в первом полусреднем весе (до 63,5 килограмма). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов. Команда российского спортсмена решила остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера.

При этом тренер несколько минут уговаривал своего подопечного остановить бой. Видеозапись разговора опубликовал на своей странице один из американских боксеров. После поединка россиянина госпитализировали с отеком мозга. Спортсмену провели трепанацию, чтобы удалить гематому.