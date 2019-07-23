Умер боксер Максим Дадашев

Фото: телеграм-канал "Выпускайте Кракена!"

Российский боксер Максим Дадашев умер в США из-за травм, полученных во время боя, состоявшегося в ночь на 20 июля. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Не выдержало сердце", – сказал собеседник агентства.

В ночь на субботу Дадашев проводил поединок с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в первом полусреднем весе (до 63,5 килограмма). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов. Команда российского спортсмена решила остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера.

При этом тренер несколько минут уговаривал своего подопечного остановить бой. Видеозапись разговора опубликовал на своей странице один из американских боксеров.

После поединка россиянина госпитализировали с отеком мозга. Спортсмену провели трепанацию, чтобы удалить гематому.



Тренер несколько минут уговаривал боксера Дадашева остановить бой

Федерация бокса России пообещала поддерживать родственников спортсмена. "Мы сделаем пожизненные выплаты семье Максима Дадашева. Будем поддерживать семью", - сказал генсек организации Умар Кремлев.

28-летний спортсмен провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед и потерпел одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов РФ.