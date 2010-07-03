Тело боксера Дадашева транспортируют в Россию в течение 3-5 дней

Фото: ТАСС/ZUMA/Marcel Thomas

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что тело скончавшегося 23 июля боксера Максима Дадашева перевезут из Соединенных Штатов в течение трех-пяти дней. Слова Кремлева приводит ТАСС.

"Мы занимаемся этим вопросом вместе с консульством, постараемся как можно быстрее", – отметил генеральный секретарь.

О смерти Дадашева стало известно вечером 23 июля. В ночь на 20 июля в Оксон-Хилле Дадашев дрался с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в первом полусреднем весе. В 11-м раунде россиянин пропустил множество ударов. Его команда решила остановить поединок. При этом тренер Дадашева несколько минут уговаривал своего подопечного прекратить бой: видео разговора опубликовал один из американских боксеров. После поединка Дадашева госпитализировали с тяжелым отеком мозга. Спортсмену сделали трепанацию, чтобы удалить гематому.

На профессиональном ринге Дадашев провел 14 боев, одержав 13 побед (11 нокаутом) и потерпев одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.

