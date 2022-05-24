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Церемония вручения награды "Золотой мяч" состоится 17 октября. Об этом сообщает издание France Football в своем Twitter-аккаунте.

Среди претендентов на награду – 30 атлетов. Они будут названы 12 августа.

Согласно новым правилам, приз будет вручаться не по итогам календарного года, как было до этого, а по результатам сезона.

В 2021 году награду взял Лионель Месси. Следом за ним по общему числу побед в этой премии идет Криштиану Роналду.

Ранее Лионель Месси занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. Игрок заработал 130 миллионов долларов, из которых 75 миллионов пришлись на зарплату, а 55 – на выплаты от спонсорских контрактов.

В этот список вошел также и Криштиану Роналду. Он заработал 115 миллионов долларов.

