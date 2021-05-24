Калакуцкий покинул пост генерального директора "Крыльев Советов"

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Гендиректор самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Евгений Калакуцкий уходит с должности по собственному желанию. Об этом сообщает РИА Новости.

"У меня сегодня последний день работы в "Крыльях Советов". Заявление об уходе я подал по собственному желанию", – заявил Калакуцкий.

Он добавил, что не знает, кто именно сменит его на посту генерального директора. По его словам, имя нового руководителя футбольного клуба могут опубликовать 24 мая.

По итогам минувшего сезона "Крылья Советов" завоевали 101 очко в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), заняв первое место и обеспечив себе выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Кроме того, самарцы стали финалистами Кубка России, где проиграли столичному "Локомотиву".