Польская авиакомпания не пустила российскую теннисистку на рейс из-за паспорта РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Польская авиакомпания LOT сняла с рейса российскую теннисистку Виталию Дьяченко из-за паспорта РФ. Об этом спортсменка сообщила в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Дьяченко летела из Каира через Варшаву в Ниццу, где должен пройти теннисный турнир.

"Ночевала в аэропорту, со мной обращались как с человеком третьего сорта, потратили пару тысяч евро, теперь нет возможности попасть на турнир, так как нет маршрута из-за авиакомпаний, которые не перевозят россиян, и визового ограничения", – написала Дьяченко.

Россиянка также отметила, что теперь она возвращается в Россию.

Согласно рейтингу Женской теннисной ассоциации, Дьяченко располагается на 117-м месте. Первую строчку занимает польская теннисистка Ига Свентек.

Аналогичный случай произошел в Молдавии. Власти республики не пустили в страну главу Татарстана Рустама Минниханова. Ему не разрешили спуститься с самолета, несмотря на приглашение одного из депутатов молдавского парламента. Впоследствии Кишинев также объявил о выдворении сотрудника посольства РФ.