ЦСКА обыграл "Динамо" в домашнем матче 26-го тура РПЛ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Московский ЦСКА обыграл столичное "Динамо" в домашнем матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, состоявшаяся на "ВЭБ-Арене", завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Чидера Эджуке на 67-й минуте матча.

В турнирной таблице "Динамо" расположилось на второй строчке с 52 очками, а ЦСКА занял третье место, набрав 47 очков. Следующий матч состоится 30 апреля между "Динамо" и екатеринбургским "Уралом", днем позже ЦСКА сыграет с грозненским "Ахматом".

Ранее московский "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1. На 30-й минуте гол забил футболист "Рубина" Владислав Игнатьев. В составе московской команды забитым голом на 69-й минуте отличился Александр Соболев.

