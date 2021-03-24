В Москве с 3 по 11 апреля пройдет 99-й чемпионат Европы по тяжелой атлетике

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 3 по 11 апреля в столице пройдет 99-й чемпионат Европы по тяжелой атлетике. В нем примут участие около 360 спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента спорта.

В ведомстве уточнили, что финалисты представят свои сборные на Олимпийских играх в Токио.

"Москва не принимала крупных международных турниров в этом виде спорта уже 38 лет. Мероприятие пройдет при поддержке департамента спорта Москвы", – рассказали в пресс-службе.

Как отметил глава департамента спорта Алексей Кондаранцев, для РФ чемпионат Европы по тяжелой атлетике является важным событием. По его словам, имена российских тяжелоатлетов вписаны в историю спорта золотыми буквами. Спортсмены всего мира и в настоящее время равняются на таких героев, как Юрий Власов и Василий Алексеев.

Мероприятие пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Ранее сообщалось, что два легкоатлетических турнира, которые прошли при поддержке департамента спорта в столице в 2021 году, вошли в топ-15 международного рейтинга World Athletics. Уточняется, что лидерами стали Фестиваль прыжков с шестом, а также Кубок Москвы по прыжкам в высоту.