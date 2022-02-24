РПЛ перенесла встречи 19-го тура "Краснодар" – "Локомотив" и "Ростов" – "Крылья Советов"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководство Российской премьер-лиги приняло решение перенести встречи 19-го тура "Краснодар" - "Локомотив" и "Ростов" – "Крылья Советов" на неопределенный срок. Об этом пишет пресс-служба организации на официальном сайте.

РПЛ отмечает, что все остальные матчи 19-го тура чемпионата России по футболу состоятся по расписанию.

Новые даты и время проведения перенесенных игр планируется опубликовать дополнительно.

Ранее утром 24 февраля в Росавиации рассказали о приостановке работы аэропортов Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Краснодара, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя, Ростова-на-Дону.

Позднее Росавиация скорректировала список аэропортов, работа которых приостановлена до 2 марта. Всего в перечне по-прежнему 11 аэропортов – это Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа, Краснодар, Брянск, Белгород, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.