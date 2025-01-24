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24 января, 16:38

Спорт

Итальянский теннисист Синнер победил Шелтона и вышел в финал Australian Open

Фото: ТАСС/AP/Ng Han Guan

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), одержав победу над американцем Беном Шелтоном в полуфинальной встрече.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2 в пользу итальянца, у которого на этом турнире 1-й номер посева. Американский спортсмен, в свою очередь, был посеян под 21-м номером.

Синнер с июня 2024 года лидирует в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). В его активе 18 побед на турнирах под эгидой организации. В прошлом году итальянец одержал победы на Открытом чемпионате Австралии и США.

В финале Синнер сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, который одержал победу в полуфинальной встрече с сербом Новаком Джоковичем. Тот снялся с матча из-за травмы. Джокович потом признался, что этот турнир может стать для него последним.

Призовой фонд Australian Open составляет свыше 59,7 миллиона долларов.

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