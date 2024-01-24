Теннисист Медведев вышел в полуфинал Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев победил поляка Хуберта Хуркача в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) и вышел в полуфинал.

Спортсмен РФ обыграл соперника со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. В полуфинале он встретится с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и теннисистом из Германии Александром Зверевым.

Медведев стал единственным россиянином, дошедшим до полуфинала Australian Open в мужском разряде. До 1/4 финала доходил россиянин Андрей Рублев, но проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

Ранее Медведев возглавил рейтинг ценности персональных брендов российских спортсменов по уровню привлекательности для потенциальных рекламодателей. Кроме того, в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) он стал лучшим из россиян, заняв третью строчку.

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