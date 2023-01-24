ФК "Спартак" подписал контракт с парагвайцем Дуарте до 2027 года

Фото: официальный сайт футбольного клуба "Спартак-Москва"

Столичный футбольный клуб "Спартак" подписал контракт с парагвайцем Алексисом Дуарте. Он будет действовать до 2027 года, сообщается в телеграм-канале ФК.

"Официально: Алексис Дуарте – новый игрок "Спартака", – говорится в сообщении.

Дуарде раньше никогда не играл за пределами Парагвая. За клуб "Серро Портеньо" 22-летний футболист провел 107 матчей, в которых забил один гол и совершил три голевые передачи. По оценке портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что хорватский футболист "Зенита" из Санкт-Петербурга Деян Ловрен продолжит карьеру в клубе "Лион" из французской Лиги 1.

Ловрен играл за "Зенит" с лета 2020 года после перехода из английского "Ливерпуля". За клуб из Санкт-Петербурга он провел 63 матча, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

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