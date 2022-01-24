Фестиваль болельщиков в рамках финала ЛЧ пройдет на Дворцовой площади в Петербурге

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Власти Санкт-Петербурга уведомили UEFA о том, что фестиваль болельщиков в рамках финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 состоится на Дворцовой площади. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета финала.
Фестиваль пройдет с 26 по 29 мая. Для футбольных фанатов в рамках него подготовят специальные развлекательные мероприятия совместно с торжествами, приуроченными ко Дню города.
Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая 2022 года на стадионе на Крестовском острове. Любители футбола смогут приехать в Россию на финальный матч Лиги чемпионов без виз.
В СМИ ранее появилась информация о том, что в UEFA якобы определились с ценами на предстоящий финал. Так, билеты первой категории будут стоить 690 евро, второй категории – 490 евро, а третьей категории – 90 евро.
В самом же Союзе европейских футбольных ассоциаций данную информацию позже опровергли, отметив, что никаких цен еще опубликовано не было.
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