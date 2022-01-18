FIFA аннулировала желтые карточки перед стыковыми матчами чемпионата мира

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Международная федерация футбола аннулировала желтые карточки для игроков перед полуфиналами и финалами раунда плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIFA.

Спортсмены, дисквалифицированные за перебор желтых карточек, не будут участвовать в первом матче плей-офф. При этом игроки, которым оставалась одна желтая карточка, примут участие в случае выхода сборной.

"Подтверждаем решение. Оно принято на основании статьи 64 Дисциплинарного кодекса FIFA", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что нападающий немецкого футбольного клуба "Бавария" и сборной Польши Роберт Левандовский взял награду Международной федерации футбола "лучшему футболисту года". Победителя объявили на онлайн-церемонии вручения наград 17 января в швейцарском Цюрихе. При выборе брались во внимание результаты спортсменов с 8 октября 2020 года по 7 августа 2021 года.

