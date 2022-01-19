В UEFA заявили, что еще не называли цены на билеты на финал ЛЧ в Петербурге

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Информация о ценах на билеты на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в UEFA.

"UEFA не публиковал цены на билеты на финал Лиги чемпионов", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций определились со стоимостью билетов на финал. Отмечалось, что билеты первой категории будут стоить 690 евро, второй категории – 490 евро, третьей категории – 90 евро. Билет с доступом в зону хоспиталити с включенными напитками и едой будет стоить 1 390 евро.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая 2022 года на стадионе на Крестовском острове. Любители футбола смогут приехать в Россию на финальный матч Лиги чемпионов без виз.